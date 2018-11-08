640 وحدة استيطانية جديدة في القدس

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

صادقت «لجنة التنظيم والبناء اللوائية»، التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، أمس، على بناء 640 وحدة استيطانية في مستوطنة «رمات شلومو» المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأشارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إلى أن الأراضي التي سيتم البناء فيها هي أراضٍ فلسطينية خاصة تقع بين «رمات شلومو» وبلدة بيت حنينا.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الأراضي صودرت من الفلسطينيين بذريعة استخدامها مناطق عامة، مشيرةً إلى أن طرح المشروع عام 2010 تسبب في أزمة غير مسبوقة مع الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما.

وأوضحت أن «رامات شلومو»، التي يقطن فيها يهود متشددون، قد تصدرت العناوين مرات عدة في الماضي، بسبب البناء في المناطق المحتلة عام 1967.