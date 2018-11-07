موريتانيا تعيّن قائداً جديداً للجيش

المصدر: نواكشوط - وكالات

أعلنت مؤسسة الرئاسة الموريتانية، تعيين الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، قائداً للأركان العامّة للجيوش، وذلك في إطار تغييرات عميقة شملت كبار قادة المؤسسة العسكرية.

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ووفقا لبيان الرئاسة، شملت التغييرات الأخرى على رأس المؤسسة العسكرية، تعيين اللواء البحري إسلكو ولد الشيخ الولي، قائدا للأركان العامة للجيوش المساعد، والعقيد البحري أحمد سعيد بن عوف، قائدا لأركان البحرية، إلى جانب تكليف اللواء حبيب الله النهاه أحمدو، مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن.وكان ولد الأمين، يشغل منصب قائدا مساعدا للأركان العامة للجيش.