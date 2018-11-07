الجيش اليمني يتقدم في مختلف الجبهات

المصدر: عدن - البيان ، وكالات

حققت الشرعية اليمنية، أمس، مزيداً من الانتصارات الميدانية النوعية، وباتت تقترب أكثر من ميناء الحديدة، تزامناً مع انفجار وقع في مستودع للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي قرب هذه المدينة الساحلية، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية والقرى في مديرية حرض شمالي حجة.

كما تمكنت من السيطرة على الخط الأسفلتي العام الرابط بين مثلث عاهم ومدينة حرض وتحرير منطقة مجزعة (غربي سلسلة جبال الدير الاستراتيجية) بما فيها معسكر مجزعة و جبل المنظرة الاستراتيجي جنوب تعز.

وأكدت مصادر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما وقع عدد من عناصرها أسرى لدى قوات الجيش اليمني، مضيفة أن وحدات من الجيش اليمني تمكنت من تحرير جبل ناصة الاستراتيجي والمعصر وقرية رمة وجبل التهامي المطل على منطقة نجد قرين، وقرى بيت اليزيدي والعرفاف على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة دمت.

وقال المصدر إن هذه الانتصارات تأتي في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش اليمني من ثلاثة محاور لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع، من قبضة ميليشيا الحوثي.

وأضاف أن قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها نحو مدينة دمت حتى تحريرها بالكامل، وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيا وسقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير وقتيل وجريح، فيما لاذ البقية بالفرار نحو مركز مديرية دمت.

تقدم نوعي

وأكد قائد اللواء 83 مشاة، العميد عادل الشيبة، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش اليمني حققت تقدماً نوعياً في مديرية جبن، وأصبحت تحاصر ميليشيا الحوثي من عدة اتجاهات، كما أكد أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

في الأثناء، ذكرت مصـادر أن انفجاراً وقع في مستودع للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي قرب مدينة الحديــدة. وأكد الجيش اليمني أن قوات الشرعية باتت على مشارف ميناء الحديدة.

وعلى صعيد متصل، واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بتحالف دعم الشرعية في اليمن، تقدمها الميداني في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء أمس. وقال قائد اللواء ١٩ مشاة علي الكليبي إن قوات الجيش اليمني في جبهة الملاجم، تمكنت من تحرير منطقة مجزعة (غربي سلسلة جبال الدير الاستراتيجية) بما فيها معسكر مجزعة التي استحدثته الميليشيا أخيراً ، وصولاً إلى تحرير منطقة فرع باحوات".

وأحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً جديداً في جبهة مريس ودمت غرب محافظة الضالع، وسط تقهقر كبير للميليشيا.

وأضاف المصدر أن تقدم قوات الجيش اليمني في المرتفعات والسلاسل الجبلية في البياض.

وفي السياق ذاته، أحرز الجيش اليمني تقدماً في ميمنة جبهة نهم، وحرر العديد من المواقع والتباب، مُوقِعاً خسائر بشرية في صفوف الميليشيا الحوثية.

كما حرر مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب تعز.

وقال ناطق محور تعز عبدالباسط البحر إن المواجهات أسفرت عن تحرير جبل المنظرة الإستراتيجي المطل على طريق الاعبوس و الاحكوم وتحرير جبل ذيبان والوترة والنجدين

