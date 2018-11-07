تدشن حملة نظافة شاملة في تعز

المصدر: تعز- أحمد الباشا

في إطار الدعم المتواصل لدولة الإمارات للأشقاء في اليمن، وبرعاية من السلطة المحلية بمحافظة تعز دشن الهلال الأحمر الإماراتي حملة نظافة التوعية الشاملة في مديرية المعافر.

وتأتي هذه الحملة في إطار ما يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي من برامج توعية وصحية وحملات النظافة والدعم النفسي بهدف الحماية من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى حملة توعية في المدارس، وعمل دورات خاصة للتثقيف والتوعية بأهمية النظافة.

وحضر التدشين العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع ومدير عام مديرية المعافر عادل المشمر، ووكيل محافظة تعز محمد عبدالعزيز الصنوي، ومدير عام مكتب شؤون المغتربين نشوان نعمان الذبحاني.

وشارك في الحملة التي ستستمر لمدة 5 أيام عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، ومتطوعون ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية، واستهدفت شوارع وأحياء مدينة النشمة في مديرية المعافر،. وفي تصريح لـ«البيان» قال موفد الهلال الأحمر د.هشام الحمادي:

«تأتي هذه الحملة ومدينة المعافر في أمسّ الحاجة لها بعد توقف طويل لعملية ترحيل القمامة من داخل المدينة، وذلك إسهاماً من الهلال الأحمر الإماراتي لإبراز المظاهر الجمالية لمحافظة تعز، مؤكداً أنها خطوة للتوسّع في المشاريع الخدمية والتنموية التي يتبناها الهلال الأحمر الإماراتي».

بدوره، أشاد محمد عبدالعزيز الصنوي وكيل محافظة تعز بالجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف الجوانب التنموية والإنسانية. قائلاً: «إن الهلال الأحمر الإماراتي له بصمات متميزة، خاصة في أعمال الترميم والتحسينات التي شهدتها المدارس في المنطقة».