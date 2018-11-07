المصدر: عدن-سبأ نت

الميسري يشيد بالانتصارات

أشاد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية، أحمد الميسري، بالانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش اليمني والمقاومة ضد ميليشيا الحوثي.

في جبهات دمت ومريس بالضالع.وجاءت إشادته خلال لقائه بمحافظ الضالع علي مقبل صالح، الذي أطلعه على مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة وسير المعارك جبهات دمت ومريس، مؤكداً أن هذه الانتصارات التي تزامنت مع الانتصارات التي حققها أبطال الجيش اليمني في جبهات الساحل الغربي وصعدة والبيضاء.

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احتفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في مدينة مأرب، بتخرج الدفعة الأولى من المرحلتين السابعة والثامنة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن. واحتفى المركز بإعادة تأهيل 27 طفلاً مجنداً، نفسياً واجتماعياً وتعليمياً لمدة شهر كامل على يد أخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وقدم الأطفال خلال الحفل فقرات احتفائية تنوعت بين الغناء والمسرح عكست مدى استفادتهم من التأهيل والدعم النفسي وعودتهم إلى مدارسهم التي تسربوا منها منذ أعوام.

لجنة مشتركة

دشن وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أمس، أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة (اليونسيف) لمنع تجنيد الأطفال التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس.

واستعرض عسكر في الاجتماع الذي حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهال الكمال، الجهود الذي تبذلها الحكومة اليمنية مع منظمة اليونسيف في إعادة تفعيل العمل بالخطة الحكومية الأممية المشتركة الموقعة بين حكومة اليمن ومنظمة الأمم المتحدة في العام 2014.