قرقاش: موقف «حماس» لا داعي له

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تضامن حركة حماس الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الحكومة الإيرانية، لا يُراعي القلق الخليجي من تدخلات طهران، ويُدخل القضية الفلسطينية في متاهات هي في غنى عنها.

وقال د. قرقاش عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس، إن «تضامن حماس ووقوفها إلى جانب الحكومة الإيرانية، لا يراعي القلق الخليجي والعربي تجاه تدخلات طهران الإقليمية»، مضيفاً إن «موقف حماس لا داعي له ويدخل القضية الفلسطينية في متاهات هي في غنى عنها، كما يؤكد الرأي القائل أن الحركة في توجهاتها ما هي إلا مشروع أداة إيرانية إقليمية».