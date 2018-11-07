الإمارات تواصل إغاثة حضرموت وشبوة

المصدر: عدن - حضرموت ، شبوة - وام

مكّنت بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن ما يقارب 100 شاب وشابة من أصحاب الهمم بتوفير فرص عمل لهم عبر دعم المشروعات الصغيرة.

حيث افتتحت الهيئة مطبخ لتوفير الوجبات اليومية، بالتعاون مع مؤسسة رموز للصم والبكم، وذلك في إطار دعم الشعب اليمني، خاصة أصحاب الهمم، بينما دعمت الهيئة قطاع التعليم في حضرموت بمجموعة من الأثاث المدرسي، وسيّرت قافلة مساعدات إغاثية إلى أهالي منطقة عسد الجبل بالمحافظة ذاتها.

اهتمام كبير

وقال طيب الشامسي، نائب رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، وقمنا بافتتاح مطبخ يشرفون عليه بأنفسهم لمساعدة أشقائنا في اليمن والتخفيف عنهم من الأوضاع التي يعيشونها بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإيرانية.وأضاف أن المطبخ يقوم بتحضير 300 وجبة يومياً يتم شراؤها من قبل الهلال وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجين من أصحاب الهمم.

من جانبها، عبّرت إيمان عمر هاشم، رئيس مؤسسة رموز للصم والبكم، عن امتنانها وشكرها، وكل ذوي الاحتياجات الخاصة، لدولة الإمارات على هذا المشروع الذي يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لهذه الشريحة لمساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا المشروع 100 شاب وشابة، «أي 100 أسرة من أبناء عدن» من الصم والبكم والمكفوفين وغيرهم، معربة عن أمنياتها بأن تحذو المنظمات الدولية حذو الهلال الأحمر الإماراتي من أجل دعم مثل هذه المشروعات المدرّة للدخل.

دعم التعليم

وفي وادي حضرموت، قدمت هيئة الهلال الأحمر مجموعة من الأثاث المدرسي لثانوية تريم للبنين استمراراً لجهود الإمارات في دعم القطاع التعليمي في اليمن والإسهام في تطويره من خلال تنفيذ مشروعات حيوية تلبي متطلبات القطاع التعليمي في المناطق المحررة.

وثمّن المستشار القانوني خالد عوض هويدي، مدير عام مديرية تريم، جهود الهلال الأحمر الإماراتي في توفير متطلبات البنية التحتية للمشروعات التعليمية والتربوية بالمديرية، التي امتدت لتشمل صيانة وتأهيل المدارس ومدها بمستلزماتها الضرورية التي من شأنها مساعدة الطلاب على التعلم في بيئة ملائمة.

وفي إطار الدعم الإماراتي المستمر، سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية إلى أهالي منطقة عسد الجبل وضواحيها في وادي شخاوي في مديرية الريدة الشرقية في حضرموت تضمنت سلالاً غذائية وملابس وبطانيات.

تأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في إغاثة المتضررين والأسر المحتاجة من أبناء محافظة حضرموت عقب تعرض الأهالي لأضرار بالغة بسبب إعصار «لبان» الذي تسبب في معاناة أكثر من 500 أسرة بسبب مياه السيول التي حاصرتهم وقطعت كل الطرق المؤدية إلى الوادي لأكثر من عشرة أيام واضطرار البعض إلى ترك منازلهم والنزوح لأماكن مرتفعة.

أهمية خاصة

واكتسبت هذه المساعدات أهمية خاصة لمئات الأسر العالقة في الوادي، حيث استطاع فريق الهلال الأحمر الإماراتي التغلب على وعورة الطرقات وإدخال المساعدات الإنسانية كأول إغاثة تدخل إلى المنطقة المنكوبة للتخفيف من معاناتهم التي أورثت فقراً شديداً وواقعاً مريراً على كاهل الأسر التي لا تقوى على توفير قوتها اليومي نتيجة الإعصار الذي حول قريتهم لمنطقة منكوبة.

وأعرب أهالي منطقة عسد الجبل وضواحيها عن تقديرهم لجهود دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر في إيصال هذه القافلة الإغاثية إلى منطقتهم، مثمنين حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على تخفيف معاناتهم، خاصة عقب إعصار«لبان»، وتقديم هذه المساعدات الإغاثية العاجلة التي تستهدف الأسر بالدرجة الأولى للتخفيف من معاناتهم.

وفي السياق ذاته، زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلطات المحلية اليمنية ممثلة بمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت، بناقلتي مشتقات نفطية تحتويان على 72 ألف لتر من مادة الديزل لتشغيل المعدات الخاصة بفتح الطرقات وإزالة مخلفات إعصار «لبان» الذي ضرب حضرموت أخيراً.

ويأتي هذا الدعم استمراراً لمدّ يد العون من جانب الإمارات لأبناء المحافظة وفي إطار الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم مشروعات البنية التحتية، ومنها فتح الطرقات المغلقة والمتضررة جراء الإعصار الذي جرف عدداً من الطرق وعزل الكثير من المناطق، ومن بينها مديرية أرياف المكلا ومناطق شرق حضرموت.

جهود مستمرة

أما في شبوة، فواصلت الهيئة جهودها الإغاثية في المحافظة في إطار دورها الإنساني للتخفيف من معاناة أهالي شبوة، وبصفة خاصة ذوي الدخل المحدود. وقام فريق الهلال الأحمر الإماراتي بالنزول لمنطقة الحنك بمديرية جردان وتوزيع مساعدات غذائية استهدفت 748 فرداً من أهالي منطقة الحنك.

وأعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تلمس احتياجاتهم ورفع معاناتهم وتقديم المساعدات القيمة التي تواصل تقديمها في مختلف المجالات وحرصها على الإسهام في رفع المعاناة عن المحتاجين وذوي الدخل المحدود.

دعم كويتي

دشّن وكيل محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، ومعه رئيس قطاع الإغاثة في الجمعية الكويتية للإغاثة محمود المسباح، مشروع توزيع السلال الغذائية والإيوائية لنازحي الحديدة في تعز، بتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة، وتنفيذ مؤسسة ينابيع الخير. تعز - سبأ نت

350

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد أمس، توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية للنازحين من أبناء محافظة الحديدة في أبين.وأوضح الحامد أن المساعدات الصينية تتكون من 350 كيس رز، مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بمحافظة أبين بالنازحين من مختلف المحافظات. أبين - سبأ نت