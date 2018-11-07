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أوقفت النيابة العامة في الأردن مديرة مدرسة «فكتوريا» ومديرها الإداري، على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية حادثة سيول البحر الميت، التي راح ضحيتها 21 وفاة، و35 إصابة.

وقال رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، في تصريحات صحفية، إن «النيابة أوقفت أيضاً 3 أشخاص من العاملين في المكتب السياحي الذي نفذ الرحلة و3 من وزارة التربية والتعليم».

وأوضح الشريدة أنه «نتيجة التحقيقات التي أجراها مدّعي عام عمان في القضية المتعلقة بحادثة البحر الميت، تبين له وجود مخالفات وإهمال من الدائرة المعنية في وزارة التربية والتعليم، والمسؤولين الإداريين في المدرسة، وشركة السياحة التي نظمت الرحلة». عمان - وكالات

نفي قائمة

نفى الأردن وسوريا صحة قائمة تضم أسماء قيل إنهم مطلوبون أردنيون للسلطات السورية. وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية ماجد القطارنة إن القائمة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن أسماء شخصيات أردنية وعامة، قيل إنهم مطلوبون للنظام السوري، ليست صحيحة. من جهته، عد القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان أيمن علوش، أن القائمة ملفقة ولا تستحق القراءة. عمّان - وكالات

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قال وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين، إن لدى بلاده متطلبات أمنية ستستكملها مع الجانب السوري على معبر جابر/‏ نصيب الحدودي بين البلدين. وأضاف الوزير الأردني، خلال اجتماع مع لجنة النقل النيابية في مجلس النواب، أمس، إن قرار إغلاق المعبر عند الساعة الرابعة (بتوقيت عمان) جاء بناءً على طلب بلاده ووافقت عليه الحكومة السورية.

وأشار إلى أن عدد المغادرين والقادمين منذ فتح المعبر في 15 من الشهر الماضي، بلغ 75 ألفاً، معظمهم من المغادرين. وكان الجانبان، الأردني والسوري، أعلنا فتح معبر نصيب الحدودي رسمياً يوم الاثنين 15 من أكتوبر الماضي بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية. عمان - وكالات