«الأوتشا» يعد تقريراً عن احتياجات اليمن الإنسانية لـ2019

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن أنه بصدد إعداد تقرير عن احتياجات اليمن الإنسانية للعام 2019، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس، المدير الإقليمي لـ (الأوتشا) في اليمن جورج خوري، ومساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خالد المولد.

وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون بين الحكومة اليمنية ومكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنظمة (الأوتشا).

وأكد اليماني أن الحكومة اليمنية تعمل بأقصى جهودها لإنقاذ الاقتصاد الوطني ودعم العملة الوطنية لاستعادة قيمتها ما قبل التراجع الكبير في الأشهر الأخيرة، وكذلك مساعدة البنك المركزي على فتح اعتمادات للمستوردين.

مشيراً إلى أن هذه الإجراءات من شأنها منح فرص للاقتصاد للتعافي، لافتاً إلى أن المساعدات والإغاثة التي هي بالغة الأهمية في هذا الوقت لا يمكن الاعتماد عليها إلى ما لا نهاية، ولابد من أن يتاح لـ 30 مليون يمني خلق فرصهم في الحياة والاستفادة من ثروات وطنهم، وذلك عبر تحقيق السلام العادل المستدام وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة (الأوتشا) أنهم بصدد إعداد تقرير عن الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام 2019، الذي سيقدم للمانحين في مؤتمر للتعهدات الإنسانية بداية العام المقبل. واتفق اليماني مع المدير الإقليمي لمنظمة (الأوتشا) على أهمية وجود مسارين متوازيين، هما مسار الإغاثة وتقديم المعونات الإنسانية، والمسار التنموي والاقتصادي، مؤكدين أن للشعب اليمني الحق في أن ينعم بالسلم والاستقرار.