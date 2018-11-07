قطر تدفع 3.7 مليارات يورو لتتقرّب من روسيا

المصدر: دبي - وكالات

منذ المقاطعة العربية اتجهت قطر لاستغلال أموال شعبها لشراء حلفاء جدد لمواجهة الأشقاء العرب من دون النظر إلى الحاجة الداخلية لهذه الأموال، وما الذي يمكن أن تعود به لمصلحة الشعب القطري. ونشرت وكالات الأنباء أمس خبراً مفاده أن قطر ستساهم بنحو ٣.٧ مليارات يورو لشراء حصة تبلغ ١٤.١٦٪ في شركة روسفنت الروسية للنفط.

ووفقاً لموقع «العرب مباشر» فإن الأموال القطرية للاستثمار في الشركة الروسية سيتكفل بها صندوق الثروة السيادية التابع لهيئة الاستثمار القطرية وذلك للاستقواء بروسيا في حال عدم تمكُّن تنظيم الحمدين من خداع الإدارة الأميركية التي أصبحت منافساً قوياً في مجال البترول بالتوازي مع ضعف الإنتاج القطري من الطاقة.