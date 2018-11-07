«تايمز أوف إنديا»: موت جماعي للعُمال الهنود في قطر

المصدر: نيودلهي- وكالات

رصد موقع «تايمز أوف إنديا»، في تقرير له موت عدد كبير من العمال الهنود العاملين في الخارج، وكانت قطر من أكثر الدول التي تشهد هذه الحالات. يساهم العمال الهنود العاملون في الخارج بحصة تصل إلى النصف في التحويلات الأجنبية لنيودلهي.

هذه التحويلات الأجنبية وفقا للتقرير، يعتمد أغلبها على الأموال التي تدفعها الدوحة للهند مقابل التغاضي عن حالات الوفاة بين العمال، فيما تحاول تضليل العالم حول وضع العمال الأجانب بها وعملهم في ظروف غير آدمية وغير مهيأة.

رصد العديد من التقارير والقصص الصحفية عبر مواقع عالمية وضع العمال في قطر وعملهم في ظروف مخالفة تماما لقوانين العمل الدولية وتعرضهم للإذلال والإهانة على يد الوكلاء وحرمانهم مِن مرتباتهم أحيانا، وأحيانا أخرى إجبارهم على العمل بما يخالف شروط العقد المبرمة، سواء في عدد الساعات أو أماكن العمل.