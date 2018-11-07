بوتفليقة يفرج مؤقتاً عن 5 جنرالات متهمين بالفساد

المصدر: الجزائر - وكالات

أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بالإفراج المؤقت عن 5 جنرالات أودعوا السجن العسكري منذ أيام في قضايا تتعلق بالفساد.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس بوتفليقة أصدر أمراً بالإفراج المشروط عن هؤلاء الجنرالات، وحتى مثولهم أمام المحكمة العسكرية. وفي 15 أكتوبر الماضي، أمر قاضٍ بالمحكمة العسكرية بمحافظة البليدة (جنوبي الجزائر العاصمة)، بإيداع 5 لواءات وعقيد بالجيش «الحبس المؤقت»، عقب عزلهم من مناصبهم، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. ووجه القضاء العسكري الجزائري تهماً عدة للقادة المقالين، وهي: «الفساد والثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية».