الجيش الكويتي يحيل قيادات في كلية عسكرية إلى النائب العام

المصدر: الكويت - البيان، وكالات

أحال الجيش الكويتي عدداً من قيادات كلية «علي الصباح» العسكرية إلى النائب العام، إثر انتهاء أعمال اللجنة المشتركة والمكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة الطلبة الضباط في أغسطس 2018. وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش أنه تم إحالة مساعد آمر كتيبة الطلبة الضباط، وآمر سرية الطلبة، وآمر الفصيل الرابع للطلبة الضباط، ومسؤول المدربين جناح الأسلحة، وضابطي صف مدربي أسلحة، إلى النائب العام.

ويأتي القرار بعد أن خلصت لجنة التحقيق المشتركة إلى إحالة الشق الجنائي من التحقيق للنيابة العامة، والشق الإداري إلى القضاء العسكري، وذلك لاستكمال بقية الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادثة، وفقاً للبيان. وأثارت قضية وفاة ضابطين في الكويت، أغسطس الماضي، الكثير من الجدل بعد أن تحدث ناشطون عن أن سبب الوفاة يعود إلى ضربة شمس تعرّض لها الضابطان أثناء التدريب. ونعت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي في وقت سابق الضابطين، وهما هديب راشد السوارج وفالح سعد العازمي من الدفعة 46.

من جهة ثانية، أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، قراراً بإحالة مدير إدارة هيئة الطرق إلى التقاعد، وذلك بعد ساعات من عاصفة مطرية شديدة، أدت إلى غرق العديد من الطرق الرئيسية والمنازل والسيارات.

وإثر الخسائر المادية التي تعرضت لها الكويت جراء الأمطار الغزيرة، صدرت انتقادات حادة من أطراف عدة ضد الجهات الحكومية المسؤولة عن الطرق والصرف الصحي.

ووجَّهت انتقادات لاذعة لعددٍ من مسؤولي هذه الجهات بتهمة التقاعس عن تجهيز البنية التحتية لمواجهة مثل هذه العواصف.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة في الكويت بتعطيل الدراسة والوزارات والمؤسسات، أمس، وتعطيل العمل بنظام العمل الصباحي للخطوط الجوية الكويتية لفترة مؤقتة. وقالت الخطوط الكويتية على «تويتر»: «تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي، واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية».

إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن «حركة تسيير رحلاتها من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي، وأن الجدول التشغيلي للخطوط الجوية الكويتية مستمر ولا يوجد أي إلغاء للرحلات». وتشهد الكويت طقساً غير مستقر ورياحاً نشطة مثيرة للغبار مترافقاً مع أمطار رعدية متفرقة، ورياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة.