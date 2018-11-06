البرلمان العراقى يصوت الثلاثاء على 4 وزراء

رجحت نائبة في البرلمان العراقي أن يصوّت مجلس النواب بجلسة اليوم (الثلاثاء) على 4 وزراء فقط من أصل 8، فيما تحدثت مصادر عن طرح سيناريو لحسم الوزارات لكنه رفض.

وكشفت النائبة التي فضلت عدم كشف اسمها أن «هناك تسريبات سياسية تتضمن حسم 4 وزارات من مجموع الثمانية المتبقية خلال الجلسة»، مرجحة «عدم تمرير وزيري الداخلية والدفاع خلال الجلسة نتيجة لاستمرار الخلافات».

من جهته كشفت رئاسة البرلمان، عن مفاجأة تخصّ جلسة التصويت على الوزراء الثمانية المتبقين بحكومة عادل عبدالمهدي، مشيرة إلى أن لا بلاغ رسمياً من قبل رئيس الحكومة بطلب إجراء التصويت حتى الآن.

وقال د. بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس البرلمان، إن «رئاسة البرلمان لم تتلقَّ إلى هذه اللحظة أي إشعار بأن عبدالمهدي سيحضر الجلسة ، للتصويت على إكمال كابينته الوزارية». وبيّن أنه «يفترض أن يأتي عبدالمهدي اليوم ويقدم مرشحين الوزراء الثمانية إلى البرلمان لغرض التصويت عليهم، لكن أعتقد أنه إذا قدَّم سيقدم بعض الوزراء وليس جميعهم». بغداد - البيان