محمد بن سلمان يدشن أول مفاعل للأبحاث النووية في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

وضعت المملكة العربية السعودية حجر الأساس لأول مفاعل للأبحاث النووية في المملكة. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دشن، أمس، مشروعاً لبناء أول مفاعل للأبحاث النووية في المملكة.

وذكرت أن الأمير محمد بن سلمان دشن «سبعة مشروعات استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات»، وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس. وأضافت أن من أهم هذه المشروعات، بجانب مفاعل الأبحاث النووية، مركز لتطوير هياكل الطائرات.

كما زار وليّ العهد السعودي، أمس، عددا ً من المصابين في الحد الجنوبي بأحد مستشفيات الرياض، مبدياً فخره واعتزازه بما يقدمون من تضحيات وفداء للدفاع عن الوطن. وقال في مقطع فيديو قصير: «لي الشرف بالتواجد مع أحد أبطال الوطن. بطل عظيم والدور الذي يقدمه أكبر من الدور الذي أقدمه أنا».