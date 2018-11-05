السيسي يحذر من مخاطر استخدام الإرهابيين لوسائل التواصل

المصدر: د ب ا

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين من مخاطر استمرار العناصر الإرهابية في استخدام وسائل التواصل الجديدة في تنفيذ عملياتهم.

وقال السيسي- في كلمة أمام منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء اليوم: "إن الإرهاب لن يتوقف عن استخدام وسائل جديدة في الصراع، طالما وجدت، وأن أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية تبذل جهدا كبيرا لمواجهة هذا الخطر" لكنه شدد على أهمية شبكات التواصل الاجتماعي، وقال إنها تطور إنساني قائم، و"سنتفاعل معه".

وأشار السيسي- في كلمته التي نقلها موقع التليفزيون المصري- إلى الحاجة إلى تشكيل لجنة بحثية قومية لمناقشة وسائل التواصل، وتأثيرها وتعظيم الاستفادة منها، وقال إن "أي محاولة لمنعها لن تنجح، بل يجب أن ننجح في الاستفادة منها".

وأضاف السيسي: "ما يهمني في مصر والدول الأقل تقدما، هو التعايش مع هذه الوسائل بشكل يقلل مخاطرها، لأنها تؤثر علينا بشكل أكبر من تأثيرها على الدول المتقدمة".

وأضاف " في 2010 قلت في محاضرة وأنا مدير للمخابرات إن التطور في وسائل الاتصال، سيؤدي الى خطر سديد على مصر والمنطقة العربية، ولكن لم نستوعب هذا، إلا بعد الأحداث التي مرت علينا خلال السنوات الـ7 الماضية".

وأكد أن هذا ليس عيب شبكات التواصل الاجتماعي، لكن المشكلة تكمن في استعدادنا نحن، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تطوير آخر في الاستخدام، إن لم نكن مستعدين له سيكون تأثيره سيئا أيضا.