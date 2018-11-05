نجل خاشقجي أثق بالملك سلمان ولا أقبل المزايدات السياسية

المصدر: البيان الإلكتروني

جدد نجل جمال خاشقجي التأكيد على ثقته في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، موضحا أن خادمين الحرمين الشريفين بأكد له أن جميع المتورطين في قضية وفاة والده سيقدمون للعدالة.

وقال صلاح خاشقجي في حوار مع CNN : " أنا أؤمن بذلك وهذا سيحدث. وإلا لما كان السعوديون سيبدأون تحقيقا داخلياً، أنا أثق بذلك ".

وانتقد صلاح خاشقجي، محاولات تسيس حادثة وفاة والده، قائلاً : " لا نتفق مع من يحاول المزايدة السياسية ، ثمة من يبني على تحليلات توجهنا بعيداً عن الحقيقة ويطالبون بمطالب لا نتفق معها ".

ورفض صلاح وصف والده بالمعارض مؤكداً أن والده كان يحب وطنه ولم يكن معارضاً أبداً، وإنه كان يؤمن بالقيادة السياسية ويؤمن بالاصلاحات الجارية في البلاد.

وأكد صلاح خاشقجي أنه سيعود إلى المملكة لعمله المصرفي في جدة قريباً.

وأعرب صلاح عن رغبته وأسرته في دفن والده في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، لافتاً إلى أنه تحدث بشأن ذلك مع الجهات المختصة في المملكة، ويأمل أن يحدث ذلك قريباً.

ودحض صلاح ما أثارته وسائل إعلام في إطار الحملة المسعورة على السعودية حول صورة مصافحته لولي العهد قبل مغادرته المملكة، قائلاً :" لم يكن هناك شيء، المملكة تحاول الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات، والادعاءات لا أساس لها من الصحة" .