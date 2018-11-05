مباحثات يمنية - كويتية لتنفيذ مشروعات عاجلة للمهرة

المصدر: عدن- سبأنت

بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح بالعاصمة المؤقتة عدن، التدخل العاجل في محافظة المهرة وإغاثة المحافظة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في المحافظة جراء الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها من العاصفة المدارية «لبان».

وأكد فتح، أن الحكومة خلال اجتماعها بوفد كويتي تولي الأضرار في محافظة المهرة اهتماماً كبيراً في هذه المرحلة، وتسعى بالتعاون مع كافة المانحين في دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع إعادة البنية التحتية، وإعادة ما خلّفه الإعصار من أضرار في المرحلة المقبلة؛ استجابة للتوجيهات العاجلة للرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.