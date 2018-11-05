توثيق 530 انتهاكاً للميليشيا في شهرين

المصدر: Ⅶ عدن - وكالات

أكّدت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أنها رصدت ووثقت وحققت في 530 واقعة انتهاك مختلفة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، منها 233 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 311 مدنياً بينهم 31 امرأة و 93 طفلاً، فضلاً عن سقوط 30 مدنياً ضحية زراعة الألغام الفردية والعبوات الناسفة خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وقالت اللجنة، إنها رصتد وحققت في 157 واقعة اعتقال تعسفي، و13 واقعة تجنيد أطفال، فضلاً عن 26 واقعة قتل خارج نطاق القانون، وتدمير 64 منشأة من الأعيان المدنية الخاصة، وتفجير 6 منازل، والتهجير القسري لـ26 أسرة.

وأضافت أن فريق اللجنة نزل إلى مناطق مختلفة في مديريات حيس والدريهمي والتحيتا والخوخة في الحديدة، تم خلالها الجلوس مع ضحايا الألغام والقصف على التجمعات السكنية، والاستماع إلى شهود الوقائع ومعاينة آثار عمليات القصف على المساكن، كما قام باحثو اللجنة بالنزول إلى مديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومعاينة منطقة انفجار الألغام الفردية بعدد من المدنيين والاستماع إلى الضحايا والشهود.

وأشارت إلى أن فريق اللجنة قام بالنزول إلى مديرية مقبنة بمحافظة تعز، والاستماع إلى ضحايا التهجير القسري وقصف المنازل بالقذائف المدفعية، ومعاينة المقذوفات والأضرار التي خلفتها تلك الوقائع، فضلاً عن زيارة مديريتي المخا والوازعية، التي عُقدت فيها جلسات استماع ومقابلات من قبل باحثي اللجنة مع عدد من الضحايا وشهود الوقائع.

دعوات تعاون

وجدّدت اللجنة، دعوتها منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف المحافظات إلى التعاون معها، ورفدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بضحايا الانتهاكات في كافة المحافظات، معربة عن أملها من كافة الأطراف تسهيل وصول الراصدين والمحققين التابعين لها إلى مواقع الانتهاكات في كافة المناطق ليتسنى لهم القيام بمهامه على أكمل وجه.

وأكدت اللجنة أنها تعمل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأنها تلتزم بمبدأ الشفافية، وتقوم بنشر أهم ما قامت به من عمليات رصد وتحقيق ونزول ميداني وإطلاع كافة الجهات المهتمة بوضع حالة حقوق الإنسان في اليمن.

92 %

قال مدير عام مكتب الصحة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن جمال خدابخش: «إن فرق التحصين الصحي الفموي ضد الكوليرا بخمس مديريات بعدن طعمت خلال الأيام الخمسة للحملة 235 ألفاً و800 مستهدف من عمر عام وما فوق، بنسبة 92% من إجمالي المستهدفين والمقدر بـ 257 ألفاً 126 مستهدفاً». وأضاف خدابخش لوكالة الأنباء اليمنية: «إن الفرق زارت خلال الحملة 59 ألفاً و821 منزلاً، وطعّمت في مديرية صيرة 61 ألفاً 950 مستهدفاً، وفي التواهي 48 ألفاً 439 مستهدفاً، وفي خور مكسر 42 ألفاً 876 مستهدفاً، وبالمعلا 49 ألفاً و276 مستهدفاً، والبريقة 54 ألفاً و585 مستهدفاً». عدن - وكالات

720

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في عمليتين مختلفتين، أمس نصف طن من الحشيش المخدر، و720 قالب (تي إنتي) جاهزاً للتفجير.وأوضح مدير عام شرطة المحافظة العميد عبد الملك المداني أن النقاط الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 500 كيلو حشيش . وأشار العميد المداني إلى أن إحدى النقاط الأمنية الأخرى تمكنت من ضبط 720 قالب (تي إن تي) جاهزة للتفجير معبأة في 11 صندوقاً، كانت متجهة إلى مدينة مأرب. عدن - سبأنت