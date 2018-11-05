الجيش يسيطر على مرتفعات استراتيجية في البيضاء

المصدر: ‏Ⅶ ‏عدن - وكالات

واصلت قوات الجيش اليمني، تقدمها الميداني، وسيطرت على مرتفعات جبلية استراتيجية في محافظة البيضاء، وسط البلاد، وذلك بإسناد من التحالف العربي. وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش الوطني، سيطرت على جبال نقم ومواقع سيلة الملاجم وشعاب الخدرة، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من سلسلة جبال البياض، في مديرية الملاجم".

وأضاف أن «قوات الجيش واصلت التقدم الميداني، واقتربت من بسط نفوذها على الطريق الأسفلتي الرابط بين مديريات محافظة البيضاء وأخرى من محافظة شبوة». وذكر المصدر العسكري أن «المعارك لا زالت مستمرة، وسط انهيارات وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية».

واستأنفت قوات الجيش اليمني، بإسناد فعال من التحالف العربي، الجمعة الماضية، عملياتها العسكرية في محافظة البيضاء، وسيطرت على عديد من المواقع الاستراتيجية في مديرية الملاجم».

وكانت قوات الشرعية سيطرت على عدة مناطق في محافظة البيضاء الاستراتيجية، التي توصف بأنها" قلب اليمن"، لارتباطها الجغرافي بعدة محافظات شمالا وجنوبا.