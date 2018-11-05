مصر تثأر لضحايا اعتداء «المنيا» وتصفّي 19 إرهابياً

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

قتل 19 إرهابياً من المتورطين في الاعتداء على الأقباط في المنيا، الجمعة الماضي، في اشتباك مع الشرطة قرب المدينة.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أمس، أن مواجهة قتالية وقعت بين عناصر إرهابية وقوات الأمن التي دهمت مخبأهم في المنطقة الصحراوية بغرب محافظة المنيا.

وهي المحافظة نفسها التي وقع فيها الاعتداء الجمعة على حافلة تقل أقباطاً كانوا عائدين من زيارة لدير الانبا صموئيل، ما أسفر عن سقوط سبعة ضحايا.

وجاء في البيان، أن «معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث (ضد الأقباط) بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا فتمت مداهمة المنطقة وقامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وعقب انتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية»، وعثر بحوزتهم على أربع بنادق آلية ووسائل إعاشة وبعض الأوراق التنظيمية.

وفي الفاتيكان، أعرب البابا فرانسيس عن ألمه للاعتداء على الأقباط وقال، إنه «يصلي من أجل الضحايا».