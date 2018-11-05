ماليزيا تدشن حملة تبرعات لدعم اليمن

المصدر: كوالالمبور- سبأنت

دشّن وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله، أمس، حملة «إغاثة أشقائنا المتضررين بالجمهورية اليمنية» لجمع التبرعات لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وخلال التدشين استعرض السفير اليمني لدى كوالالمبور د.عادل باحميد، تطورات الأوضاع وما تسببت به الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإيرانية من أوضاع مأساوية، معرباً عن شكره لماليزيا ملكاً وحكومة وشعباً، وكذا منظمة بعثة السلام العالمية الماليزية على وقوفهم الأخوي الصادق إلى جانب الشعب اليمني في محنته التي تسبب بها الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، مثمناً دور الحكومة الماليزية والمنظمات والجمعيات وكذلك منظمات المجتمع المدني الماليزي لما تقدمه من دعم لليمن في الجانب الإنساني والإغاثي عبر سلسلةٍ من البرامج النوعية في عدد من القطاعات.