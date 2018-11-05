الحكومة اليمنية توجه باستئناف بث فضائية عدن

المصدر: ‏Ⅶ عدن - سبأنت

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تخصيص 11 مليون ريال يمني لاستئناف بث قناة عدن الفضائية وأكد في الاجتماع الذي عقده امس في العاصمة المؤقتة عدن مع عدد من قيادات الإعلام والصحافة وقطاع التلفزيون والإذاعة عن توجيهاته لاستئناف العمل في مبنى قناة عدن الفضائية الكائن بمدينة التواهي، لإنتاج البرامج وتجهيزها كمرحلة أولى. وقال وزير الإعلام «وجهنا طاقم العمل بالبدء في الدوام وممارسة نشاطهم بعد إعادة التيار الكهربائي وتأهيل المبنى، كما تم التوجيه بشراء بعض التجهيزات الرئيسية والهامة للعمل».

وكشف الوزير الإرياني عن عملية نهب واسعة النطاق طالت مبنى الإذاعة والتلفزيون في التواهي، كما تم نهب الاستديوهات الجديدة في حقات خلال فترة حرب الميليشيا الحوثية والتي قدرت بأربعة ملايين دولار ونصف عبارة عن مواد ومعدات تصوير وأجهزة متطورة خاصة بالاستديوهات الجديدة في المدينة الإعلامية التي يجري استكمال مرحلتها الأولى.