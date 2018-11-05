مؤتمر تنسيقي لقادة القوات المشاركة في «درع العرب 1» مع انطلاق التدريب

المصدر: القاهرة - وام

انطلقت فعاليات التدريب المشترك «درع العرب 1» الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية وميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بالبحر المتوسط. واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كل القوات والمعدات للدول المشاركة.وتم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لنقل وتبادل الخبرات التدريبية. وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب «درع العرب 1» يعد واحداً من أرقى التدريبات التي ستتم على مستوى الوطن العربي، وذلك لاستخدام كل ما هو حديث وجديد من الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة، التي تؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشاركة، مشيراً إلى أن «درع العرب 1» يعد أول تدريب عربي مشترك خالص يجري على أرض مصر.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب اصطفاف للقوات المشـاركة، كذلك عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، وتنسيق الجهود المشــتركة لتنفيذ المهـام، كما يهدف التدريب إلى تطوير العمل المشترك، إضافة إلى التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأســلحة البحرية والجوية والبرية وقــوات الدفاع الجوي، وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال أعمال القتال.