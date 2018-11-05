إحالة للتقاعد

المصدر: بغداد - البيان

أحال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، سلفه حيدر العبادي وحكومته إلى التقاعد. وجاء في الأمر الديواني الصادر من مكتب عبد المهدي، أنه «بالنظر لمنح مجلس النواب بدورته الانتخابية الرابعة الثقة للحكومة العراقية، وأدائها اليمين الدستورية، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، قررنا إحالة رئيس وأعضاء الحكومة السابقة إلى التقاعد بدءاً من تاريخ 25/‏‏‏10/‏‏‏2018». وشملت القائمة أسماء رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، وأعضاء حكومته من الوزراء الـ 19.

مرض غامض

يسود قلق وغضب أصحاب مزارع تربية أسماك الكارب في نهر الفرات، وخصوصاً في محافظة بابل جنوب بغداد، بعد نفوق عشرات آلاف منها خلال الأيام الماضية بسبب مرض ما زال مجهولاً حتى الآن.

ويقول حسين الحسيني، صاحب مزرعة لتربية الأسماك في ناحية سدة الهندية في محافظة بابل وهو يجمع أسماكاً نافقة من أحد أحواضه، إن «بعضهم يقول إنه فيروس فيما يتحدث آخرون عن مادة كيميائية».

ومثل جميع أصحاب المزارع في سدة الهندية، طالب الحسيني بأن «تجد الحكومة حلاً أو تحلل المياه» لمعرفة سبب نفوق الأسماك. وتمثل أسماك الكارب مصدراً غذائياً ومورداً اقتصادياً مهماً لشريحة واسعة جداً من العراقيين.

يضيف الحسيني بغضب: «قد نقع نحن أيضاً ضحية هذا المرض. نريد حلاً من (مسؤولي) البيئة عبر تحليل المياه». ويأتي ذلك بعد تسجيل إصابات بالتسمم خلال الفترة الماضية جراء تلوث مياه نهري دجلة والفرات. بغداد - أ.ف.ب

استعداد للتعاون

أبدت دمشق استعدادها للتعاون مع المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون «شرط أن يبتعد عن أساليب مَن سبقه»، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من السلطات عن مسؤول سوري أمس.

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن «سوريا كما تعاونت مع المبعوثين الخاصين السابقين، ستتعاون مع المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون، بشرط أن يبتعد عن أساليب مَن سبقه، وأن يعلن ولاءه لوحدة أرض وشعب سوريا، وألا يقف إلى جانب الإرهابيين كما وقف سلفه». دمشق - أ.ف.ب