هزائم الحديدة وصعدة تربك الحوثيين في صنعاء

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وكالات

تعيش ميليشيا الحوثي الإيرانية حالة من الإرباك الكامل في صنعاء، في أعقاب الهزائم المدوية التي مُنيت بها في جبهتي الحديدة وصعدة، حيث تمكنت القوات المشتركة في الحديدة من إحكام سيطرتها بالكامل على مداخل مدينة الحديدة ومخارجها، وباتت على بعد 4 كيلومترات من الميناء، بعد أن نجحت بعملية التفافية في تحرير مناطق عديدة شمالي المدينة، بينها كلية الهندسة وشارع الخمسين ومدينة الصالح السكنية، إلى جانب دوار المطاحن.

إلى ذلك، بشَّر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأن القوات الشرعية سترفع علم الجمهورية قريباً على قمم جبال مران، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي ومقر قائدها بمحافظة صعدة.

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