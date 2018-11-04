انطلاق تدريب "درع العرب -1" في مصر

المصدر: وام

انطلقت فعاليات التدريب المشترك (درع العرب- 1) والذى يستمر تنفيذه حتى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية وميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بالبحر المتوسط.

واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة.

وتم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لنقل وتبادل الخبرات التدريبية.

وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب "درع العرب 1" يعد واحدا من أرقى التدريبات التي ستتم على مستوى الوطن العربي وذلك لاستخدام كل ما هو حديث وجديد من الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة والتي تؤدي الى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشاركة، مشيراً إلى أن تدريب "درع العرب 1" يعتبر أول تدريب عربي مشترك خالص يجرى على أرض مصر.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب اصطفاف للقوات المشاركة بالتدريب، كذلك عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة ويهدف التدريب إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المشاركة بالتدريب، بالإضافة إلى التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي، وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال أعمال القتال.