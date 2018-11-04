سفينتا مساعـدات إماراتيـة ترسـوان في ميناء سقطرى

المصدر: ■ سقطرى ـ وكالات

كثفت دولة الإمارات عمليات تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة والمحتاجة في مختلف مناطق أرخبيل سقطرى، ورست أمس في ميناء سقطرى سفينتان إماراتيتان تقلان مشتقات نفطية ومساعدات غذائية لأهالي الأرخبيل.

ونوه محافظ سقطرى رمزي محروس بجهود الإمارات ودعمها المستمر للأرخبيل خاصة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الوطن. إلى ذلك دشن المحافظ توزيع المساعدات الغذائية على أهالي مركز «عمدهن» بالمحافظة المقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. ووزعت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 153 سلة غذائية للمستفيدين من أهالي مناطق أرخبيل سقطرى.

تقدير وامتنان

وقال أمين مديرية قلنسية وعبد الكوري، عيسى سعيد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة موجودة معنا في جزيرة سقطرى في تقديم المساعدات الإنسانية وقدمت المشاريع التنموية والخدمية للأرخبيل، حيث لن ننسى مواقفها الداعمة في أشد الظروف التي تشهدها البلاد.

ومن جانبه عبر شيخ مشايخ سقطرى الشيخ سليمان شلولها عن تقديره للجهود التي يبذلوها حكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير الخدمات لأهالي جزيرة سقطرى وتقديم المساعدات الإنسانية بجانب المشروعات التنموية التي ساهمت كثيراً في تخفيف معاناة أهالى الجزيرة ووفرت لقمة العيش وفرص العمل لهم.

كما ثمن أهالي مناطق مديرية قلنسية غرب سقطرى عن تقديرهم لجهود دولة الإمارات عبر مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في إيصال المساعدات الإغاثية إلى مناطقهم. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في إغاثة المتضررين والأسر المحتاجة من أبناء محافظة سقطرى عقب تعرض الأهالي لأضرار بسبب إعصار «لبان».

مساعدات سابقة

وكانت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، قامت في وقت سابق بتوزيع 1000 سلة غذائية على عدد من أحياء مدينة «حديبو» عاصمة الأرخبيل، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المبذولة لتلمس احتياجات الأسر المحتاجة التي تمر بأوضاع معيشية صعبة.

وقال القيادي المحلي يحيى مبارك، إن الفرق الإغاثية التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تواصل مد جسور الإغاثة، وتقديم العون والمساندة للأهالي في أوقات المحنة والظروف الصعبة، حيث قامت بتوزيع 1000 سلة غذائية على الأهالي في وحدة الـ14 من أكتوبر في «حديبو»، ضمن حملتها الإغاثية التي أطلقتها المؤسسة عقب عاصفة «لبان» المدارية التي ضربت الأرخبيل مؤخراً.

أضرار الأمطار

وفي سياق ذي صلة أطلع محافظ سقطرى رمزي محروس على الإضرار التي لحقت بمنازل ومزارع المواطنين بمنطقة ارهينو جراء الإمطار. وكلف المحافظ محروس خلال نزوله لجنة برئاسة الشيخ علي بن إبراهيم الثقلي وعضوية عدد من أعيان المحافظة للاطلاع على مشكلة خروج السيول من مجراها الأساسي والذي نتج عنه الأضرار البالغة في ممتلكات المواطنين، ورفع مقترحاً للسلطة المحلية للشروع في تنفيذها.

وكان محافظ المحافظة، رمزي محروس، قد شكل لجنة مهمتها وضع خطة عاجلة لإنقاذ منازل ومزارع المواطنين وحصر الخسائر الناجمة عن الأمطار والسيول. ودمرت أمطار غزيرة في محافظة سقطرى منازل عدد من المواطنين، وأدت سيولها إلى غرق مساحات من الأراضي الزراعية. وقالت مصادر محلية، إن أمطاراً غزيرة هطلت في محافظة سقطرى، ليلة الجمعة مخلفة خسائر جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت المصادر، خروج المياه عن مجراها الرئيسي في السيول المتدفقة، ومحاصرتها عدة أحياء سكنية. وتعرض الأرخبيل إلى موجة من الأعاصير كان آخرها «لبان» الذي خلف خسائر كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة، بينما اجتاح الأرخبيل في وقت سابق إعصار ماكونو الذي أعلنت اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية جراءه محافظة سقطرى محافظة منكوبة بسبب ما نجم أضرار بالغة في كل المرافق.

ودعت اللجنة منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باليمن والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية والكوارث بإعداد خطط للتدخل السريع لإنقاذ تلك المحافظة، ‏وإعداد خطط طوارئ لبقية المحافظات. وأدى الإعصار إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، بعدما تسبب في فيضانات غمرت قرى وأحياء في الجزيرة الواقعة في بحر العرب.

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