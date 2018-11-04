انطلاق «درع العرب 1» في مصر بمشاركة قواتنا المسلحة

المصدر: Ⅶ القاهرة - وام

انطلقت في مصر، بمشاركة قواتنا المسلحة، فعاليات التدريب المشترك «درع العرب -1»، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين مصر والدول العربية الشقيقة، لبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة وتحقيق الأهداف المشتركة.

ويتم تنفيذ التدريب لأول مرة في مصر خلال الفترة من الثالث إلى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط.

وبدأ توافد القوات العربية، المشاركة إلى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية.

وتشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة، لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، فيما تشارك المغرب ولبنان بصفة مراقب.

ويأتي التدريب «درع العرب -1»، في إطار خطة التدريبات المشتركة، التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لتنمية العلاقات العسكرية ومواجهة التحدّيات المشتركة ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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