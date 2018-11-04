تعز تشارك في «يوم العلم» وتعبر عن شكرها وتقديرها للإمارات

المصدر: ■ تعز - أحمد الباشا

أقيم في ساحة ميدان الشهداء بمدينة تعز اليمنية، أمس، فعالية «يوم العلم الإماراتي»؛ تعبيراً من أبناء المدينة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً على جهودهم الإنسانية والإغاثية في اليمن.

وشكل مجموعة من الأطفال الرياضيين لوحة رسموا فيها علم الإمارات، وذلك من أجل المشاركة في هذه المناسبة الوطنية التي تحتفل فيها دولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام.

كما تضمنت الفعالية تدشين «كأس يوم العلم الإماراتي» لأندية تعز لفئة الناشئين والبراعم، التي سوف يتنافس فيها أكثر من أربعة أندية محلية، وذلك من أجل جذب الأطفال والشباب للعودة إلى ممارسة الرياضة التي تضررت بشكل واسع إثر الانقلاب الحوثي الذي لم تسلم منه الملاعب والأندية الرياضية.

وقال منظم الفعالية، إيهاب الدهبلي، إن هذا يأتي كبادرة تقدير وامتنان من أبناء محافظة تعز لدولة الإمارات العربية المتحدة لجهودها الإنسانية الكبيرة، وتقديم رسائل مجتمعية عن أهمية الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات تجاه اليمن.