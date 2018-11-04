إسقاط الدعاوى القضائية ضد متظاهري البصرة

المصدر: البصرة - وكالات

أفاد مصدر مطلع، أمس، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قرّر إسقاط كل الدعاوى القضائية ضد المتظاهرين في محافظة البصرة. وقال المصدر، وفق وكالة «الغد برس»، إن عبد المهدي عقد اجتماعاً مع عدد من الناشطين والشخصيات البصرية في مكتبه ببغداد، دام أكثر من ثلاث ساعات، لمناقشة أوضاع المحافظة والأزمات التي تمرّ بها في مختلف المجالات. وأوضح أن عبد المهدي قرر إسقاط كل الدعاوى القضائية ضد المتظاهرين التي رفعتها جهات حكومية، ومراجعة الدعاوى التي رفعتها بعض الجهات ضد المتظاهرين والتدقيق فيها، وإغلاقها في حال عدم ثبوت الأدلة في أسرع وقت. وأشار إلى أن الناشطين قدموا بعض المقترحات لعبد المهدي، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنفيذها.