روسيا تنصح بديل دي ميستورا

المصدر: موسكو- وكالات

نصح مندوب روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، المبعوث الدولي الجديد لسوريا، جير بيدرسون، بالاعتماد على الاتفاقيات، التي تمّ التوصل إليها سابقاً، وعدم التخلّي عن أي أمر تم تحقيقه. وقال نيبينزيا، إنه يجب على بيدرسن، أن يستند في عمله إلى الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها. وأضاف: «أعتقد أن بيدرسن ينبغي ألا يتخلى عن أي شيء تم تحقيقه قبل تعيينه، لدينا القرار 2254 الذي هو أساس التسوية السياسية، ولدينا عملية أستانا، وسوتشي، وإنجازات لإنشاء اللجنة الدستورية». وأضاف: «من غير المهم ما نفكر به بشأن المبعوث الجديد، المهم أن الحكومة السورية مستعدة للعمل معه، وأن يكون محايداً ونزيهاً، وموضوعياً، ودبلوماسياً، وأن يحاول الدفع قدماً بعملية السلام».