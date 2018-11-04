خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع العاهل البحريني

المصدر: الرياض - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، في قصر العوجا بالدرعية، أمس، جلسة مباحثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة. وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره للملك سلمان ووليّ عهده، على ما تحظى به مملكة البحرين من دعم أخوي متواصل واهتمام بالغ.

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تصريحات لدى وصوله إلى الرياض: «نعرب عن رفضنا القاطع للحملات الممنهجة والافتراءات الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها السعودية من أي جهة كانت، مطالبين المسؤولين عنها بإيقافها ومنع استمرارها حتى تتبين نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في السعودية بهدف كشف حقائق الأمور.

مؤكدين بهذا الصدد، ثقتنا التامة بنزاهة واستقلالية القضاء السعودي القدير، والمعروف بعدالة أحكامه المنطلقة من سياسات المملكة القائمة على ثوابت إعلاء الحق وحفظ المصالح ونشر الخير، مجدداً تضامنه ومساندته المطلقة للسعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده».