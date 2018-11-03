عملية نوعية للتحالف على قاعدة الديلمي

المصدر: Ⅶ الرياض - وام

كشف الناطق باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن التحالف نفذ عملية نوعية خاصة، أمس، على قاعدة الديلمي دمر خلالها مواقع تخزين الصواريخ الباليستية وطائرات من دون طيار وورش التجميع والتفخيخ والمناطق المساندة.

وأوضح المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض أن العملية استهدفت تدمير وتحييد القدرات النوعية لميليشيا الحوثي، مؤكداً أنه لا يمكن لجماعة إرهابية مثل الحوثيين أن تحصل على هذه القدرات وهو ما من شأنه تهديد الأمن اليمني والإقليمي والدولي.

وحول الأهداف الرئيسة للعملية قال المالكي إنها شملت مناطق ومخازن إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار والأجزاء المساندة والقوات المشتركة واتخذت تدابير وقائية وحرصت القوات المشتركة على عدم التأثير على حركة الملاحة لمطار صنعاء خاصة طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، حيث استمرت حركة الملاحة الجوية على وضعها الطبيعي.

وأضاف المالكي أنه عندما اختطفت ميليشيا الحوثي اليمن حصلت على الصواريخ الباليستية التي أطلقت على القرى والمدن السعودية بمساعدة النظام الإيراني الذي أسهم في تطوير الصواريخ لتطلق على الطائف ومكة في عمل هجومي عبثي، فضلاً عن إطلاق صواريخ على الرياض وينبع بدعم من النظام الإيراني، مشيراً إلى النظام الإيراني اتخذ اليمن وخصوصاً الحوثيين حقل تجارب للصواريخ الباليستية والقوارب السريعة التي تهدد الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، كما حصلت الميليشيا على طائرات من دون طيار علماً بأن هذه المنظومات لا يملكها الجيش اليمني بل هي قدرات إيرانية زودت بها الحوثيين.

رقم خاص

وشدد المالكي على أن التحالف لن يسمح لميليشيا الحوثي بامتلاك قدرات نوعية تزودها بها إيران وقال إنه خلال الأسبوعين الماضيين تواصل أعضاء من حزب المؤتمر وشخصيات سياسية مع التحالف وتلقينا الكثير من الاتصالات لتأمين خروجهم من المناطق الخاضعة للحوثيين وخصصنا رقماً يمكن لمن يرغب الخروج التواصل عبره وسيتم تأمين خروجهم.

وأكد المالكي أن الشرعية قدمت الكثير من التنازلات للجلوس مع الحوثيين وأن الحكومة اليمنية تسيطر على أكثر من 85 في المئة من أرض اليمن وأن اليمنيين يشعرون بالأمان وقال: لولا الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والزوارق السريعة والاتصالات لما استطاعت الميليشيا الصمود أمام الجيش اليمني.

تدمير صاروخ

إلى ذلك، أكد المالكي تدمير قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.