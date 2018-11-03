المصدر: عدن - سبأنت-عدن - وكالات

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تقديمه حصص استجابة فورية لـ2674 عائلة متأثرة بالعاصفة المدارية «لبان» في محافظة المهرة. وقال البرنامج في رسالة رد على طلب وزارة الخارجية اليمنية «إنه قام بتعيين 1076 مجموعة إضافية من مجموعات المساعدة، التي سيتم توزيعها في الأيام المقبلة، وإنه خصص 1100 طن متري من المساعدات الغذائية للجزء الشرقي من البلاد، كافية لدعم 7 آلاف شخص».

وأكد البرنامج أنه سيواصل مراقبة الوضع وضمان تلبية الاحتياجات الغذائية والإغاثية لجميع المتضررين من العاصفة الإعصارية لبان، التي ضربت أجزاء كبيرة من محافظة المهرة الأسبوع قبل الماضي. وأشار إلى أنه يلتزم بتقديم المساعدات إلى 8 ملايين شخص من أكثر الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، كما قدم مساعدات إلى جميع العائلات النازحة بسبب الصراع في الحديدة، والمدنيين المتأثرين بالعاصفة المدارية التي ضربت سقطرى في يونيو الماضي. وكانت وزارة الخارجية قد أطلقت نداء استغاثة للبرنامج من أجل إنقاذ السكان المتضررين في محافظة المهرة جراء إعصار (لبان) الذي ضرب المحافظة مؤخراً وتسبب بأضرار كبيرة.

تعاون

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية في اليمن السفير اوسان العود، أمس، في مدينة دربن جنوب أفريقيا، على هامش الاجتماع الثامن عشر لوزراء خارجية رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بعدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع.

حيث اطلعهم على اخر المستجدات السياسية والأوضاع الإنسانية في اليمن والموقف الايجابي للحكومة الشرعية من استئناف المشاورات السياسية.

وأكد العود حرص الحكومة على احلال السلام العادل المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.