تطويق 10 إرهابيين غربي تونس

المصدر: Ⅶ تونس - د.ب.أ

قامت وحدات أمنية وعسكرية تونسية بتطويق منطقة سكنية بجهة القصرين غرب تونس، أمس، وسط أنباء عن تحصّن عناصر إرهابية بأحد المساكن في الجهة. وذكرت إذاعة حكومية بمدينة الكاف غرب البلاد أنّ تعزيزات أمنية وعسكرية مكثّفة وصلت إلى مدينة القصرين، وبدأت بتنفيذ عمليات تمشيط للمنازل في حي البراطلية.

ووفق مصدر عسكري، فإنّ مجموعة تتكون من 10 عناصر غرباء عن الجهة تتحصّن بأحد المنازل. وقامت الوحدات العسكرية بتطويق المنطقة لمنع تسلل العناصر، كما استخدمت مروحية عسكرية في عمليات التمشيط التي شملت منطقة غابية محاذية للحي. تأتي العملية بعد أيام من حادثة التفجير الإرهابي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، التي أدت إلى جرح 20 شخصاً، من بينهم 15 عنصراً أمنياً.