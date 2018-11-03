انتصارات كبيرة للشرعية في الحُديدة

المصدر: دبي ـ ليلى بن هدنة، عدن ـ البيان

باغت الجيش الوطني اليمني ميليشيا الحوثي في الحديدة، من خلال عملية عسكرية لتحرير وتطهير المحافظة، وتمكنت ألوية العمالقة من تحرير مناطق في الكيلو 16، وصولاً إلى قوس النصر، البوابة الشرقية للمدينة.

كما سيطرت «الشرعية» على معسكر الدفاع الجوي، شرق المدينة، وأسفرت المعارك عن مصرع 180 من الميليشيا وإصابة آخرين، إضافة إلى أسر عشرات الحوثيين. كما أعلنت قوات الشرعية أنها توسَّعت في حصار مسقط رأس زعيم ميليشيا الحوثي في صعدة، بالتزامن مع تحرير عدد من المواقع في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وأكد العميد صادق دويد، الناطق باسم المقاومة الوطنية، بدء عملية تحرير الحديدة من قبل المقاومة اليمنية. وأشار قائلاً: «‏بسم الله.. أسندت إلى ألوية المقاومة المشتركة عملية تحرير مدينة الحديدة».

وأوضح مصدر لـ«البيان» أن طيران التحالف العربي مهّد للهجوم بغارات مكثفة، استهدفت تحصينات ومخابئ ومواقع قناصة الميليشيا الحوثية في المناطق المستهدفة. وبحسب المصادر، فقد تراجعت ميليشيا الحوثي باتجاه نهاية سور منزل الرئيس السابق علي صالح.

حيث تدور الاشتباكات باتجاه جامعة الحديدة ودوار المطار. وشنت مقاتلات التحالف خلال الساعات الماضية أكثر من 20 غارة جوية في محيط الكيلو 16، وصولاً لقوس النصر، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن ميليشيا الحوثي لجأت إلى إشعال الإطارات بكثافة في محاولة لحجب الرؤية عن الطيران.

في الأثناء، استعادت قوات الجيش الوطني في محور البيضاء أمس السيطرة على عدد من المواقع في المرتفعات الاستراتيجية بمديرية الملاجم شرقي البيضاء، بينها جبال صوران وكبار ودير وشعب باحواص في منطقة فضحة بالملاجم.

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