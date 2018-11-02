الأردن والعراق يتفقان على ضرورة تعزيز التعاون

المصدر: بغداد - وكالات

اتفق وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والعراقي محمد علي الحكيم، أمس، على برامج تقضي بتشكيل لجان مشتركة لتطوير مجالات التعاون الأمني وحماية الحدود، وتنشيط التجارة البينية، وتسهيل منح سمات الدخول للوافدين. وقال الحكيم عقب اجتماعه مع الصفدي: «بحثنا مجالات التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي ومساهمة الشركات الأردنية في إعادة إعمار العراق». وأضاف: «متفائل بتطوير العلاقات إلى آفاق أوسع، بما يخدم تطلعات البلدين».

من جهته، أكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب والمساهَمة في إعادة إعمار البُنى التحتية للمناطق المحررة من عصابات داعش. وقال: «حملني الملك عبدالله الثاني رسالة يؤكد فيها دعم الأردن للعراق في المجالات كافة لأن العراق المستقر، ركيزة مهمة لاستقرار المنطقة والعالم».