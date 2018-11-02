مقتل 18 إرهابياً شديدي الخطورة شمال سيناء

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 18 متطرّفاً في شمال سيناء، حيث يقوم الجيش والشرطة بعملية عسكرية واسعة النطاق منذ فبراير الماضي ضد «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم داعش.

وقال الجيش في بيان، إنّ القوات الجوية نجحت في استهداف عدد من الأوكار، ما أسفر عن القضاء على ثمانية متطرّفين بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء، مضيفاً أنّه تمّ القضاء على 10 متطرّفين شديدي الخطورة خلال عملية نوعية لعناصر الأمن الوطني بالعريش.

وأكد البيان، قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكر للعناصر الإرهابية في جنوب البلاد، ما أدى إلى تدمير عربة دفع رباعي والقضاء على العناصر الإرهابية المتحصّنة داخله.

وأكّد الناطق العسكري المصري في البيان رقم 29 للقوات المسلحة بشأن العملية العسكرية في سيناء، استشهاد ضابط من القوات المشاركة في تنفيذ حملات المداهمة. وقد أسفرت العمليات أيضاً عن القبض على 129 فرداً من المشتبه فيهم والمطلوبين جنائياً، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاء في البيان، أنه تمّ العثور على عبوات ناسفة زرعت لاستهداف القوات على محاور التحرك وأبطلت مفعولها، فضلاً عن ضبط كمية من المواد التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة ودوائر النسف والتدمير وكميات من مادة تي آن تي شديدة الانفجار بشمال ووسط سيناء.

وأشار البيان إلى أنّ العمليات أسفرت أيضاً عن تدمير 147 وكراً ومخزناً وخندقاً بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء، عثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر وقطع الغيار ومواد الإعاشة، وكتب وشرائط كاسيت تدعو للفكر المتطرّف، وجهاز تنصت.