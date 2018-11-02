التحالف: تدمير مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف نفذت عملية استهداف لأهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه العملية شملت تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار وورش التفخيخ والتجميع والمواقع المساندة لها بقاعدة الديلمي الجوية بصنعاء.

وبيّن العقيد المالكي أن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة لمراقبة نشاطات المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بهدف تدمير وتحييد مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد استمرار عمل مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية للطائرات الأممية والإغاثية بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بعملية الاستهداف، وأن عملية الاستهداف نُفذت بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وكذلك قواعد الاشتباك لقيادة القوات المشتركة للتحالف.