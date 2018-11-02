البحرين تحبط محاولة تهريب 6 إرهابيين

المصدر: المنامة ـ وكالات

أحبطت أجهزة الأمن البحرينية عملية تهريب 6 من المطلوبين أمنياً والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية عبر قارب تم تجهيزه للعملية.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، إن أحد المقبوض عليهم كان على تواصل مع عنصــر إرهــابي هــارب موجــود في إيــران رتّب لعــملية الإخفاء والتهريب.

وأوضح البيان أن أعمال البحث والتحرّي أسفرت عن تحديد هوية عدد من المشتبه في قيامهم بإيواء المطلوبين ومساعدتهم، حيث تم القبض عليهم. وأشارت الوزارة إلى أن أعمال البحث والتحري لا تزال جارية للكشف عن ملابسات عـلية التهريب والمتورطين فيها.