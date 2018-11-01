البحرين تحبط تهريب 6 مطلوبين في قضايا إرهابية

المصدر: بنا

أحبطت الأجهزة الأمنية في البحرين عملية تهريب 6 من المطلوبين أمنيا والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية، من خلال قارب تم تجهيزه لهذا الغرض على أن يبحر من ساحل منطقة سماهيج.

فيما دلت التحريات أن أحد المقبوض عليهم، كان على تواصل مع أحد العناصر الإرهابية الهاربة والموجودة في إيران والذي رتب للمقبوض عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم.



كما أسفرت أعمال البحث والتحري عن تحديد هوية عدد من المشتبه بقيامهم بإيواء ومساعدة هؤلاء المطلوبين حيث تم القبض عليهم.



وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدا لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية للكشف عن ملابسات عملية التهريب والمتورطين فيها.