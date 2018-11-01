استقالة وزيرة السياحة الأردنية إثر فاجعة سيول البحر الميت

المصدر: وكالات

أعلنت وزيرة السياحة الأردنية، لينا عناب، التقدم باستقالتها، الخميس، إثر فاجعة سيول البحر الميت، التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمذكرة لطرح الثقة في وزيري التربية والتعليم، والسياحة على خلفية اتهامات بالتقصير في مواجهة سيول منطقة البحر الميت.

وقالت عناب في تغريدة لها: "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب، وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزيرة للسياحة والآثار، بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه دولته مناسبا"

وكانت السيول أودت بحياة 21 شخصاً، فيما أصيب 35 آخرون.