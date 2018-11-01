رفض عربي لاستهداف سلطات الاحتلال خدمات «أونروا » في القدس

المصدر: القاهرة - وام - الأراضي المحتلة - وكالات

أكد اجتماع عربي رفضه لإعلان بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس عن وضع خطة للتخلص من مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما فيها المؤسسات التعليمية في المدينة المحتلة، مشدداً على أن الوكالة تدير عملياتها بالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا تزال سارية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، فيما وجهت الحكومة الفلسطينية التحية إلى أبناء مدينة القدس على «إحباط» مخطط الاحتلال الأخير المتمثل في محاولة إشراكهم في انتخابات بلدية الاحتلال.

وفي ختام اجتماع أعمال الاجتماع المشترك الـ 28 بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته 79 والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم في «الأونروا» بجامعة الدول العربية. أكد المجتمعون في توصياتهم الختامية مواصلة دعم موقف الأونروا والتمسك بالتفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة للقيام بمهامها في القدس المحتلة.

ووجه الاجتماع الشكر للأونروا ومفوضها العام وفريقها على شجاعتهم في عدم خذلان أكثر من نصف مليون طالب وطالبة باتخاذ قرار فتح المدارس وكلية العلوم التربوية ومراكز التدريب المهني في موعدها على الرغم من الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة والتمسك بالتفويض الممنوح لها في الإصرار على تقديم خدماتها في مناطق عملياتها الخمس.

وطالب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بتوجيه رسالة إلى المفوض العام للأونروا بشأن تمثيل الأونروا بوفد كامل يضم رئاسة دائرة التعليم بالأونروا ومديري التعليم في مناطق العمليات الخمس في الاجتماع المشترك مع مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دوراته المقبلة وألا تؤثر الأزمة المالية على هذا التمثيل خاصة في ظل أهمية هذا الاجتماع كأحد قنوات التواصل الفعال بين الجامعة العربية والأونروا.

في الاثناء، استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ظهر امس ، مبعوث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة ، وهو وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي. حيث سلم بن علوي رسالة من أ جلاله السلطان قابوس بن سعيد تتعلق بزيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو إلى سلطنة عمان.

عروبة القدس

إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود: «إن أهلنا في مدينة القدس جددوا تأكيد عروبة مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، كما جددوا تأكيد الهزيمة الدائمة للاحتلال وأعوانه أمام قدرات شعبنا العظيم وأمتنا المجيدة».

وأضاف، «بأن أهلنا في القدس يمثلون خط الدفاع الأول عن كرامة الأمة العربية والإسلامية، وذلك عبر صمودهم الأسطوري في وجه أعتى آلة قمع وطمس وتغريب احتلالية عرفها التاريخ، فقد اثبت أهلنا وأبناء شعبنا في مدينة القدس القدرة على مواجهة التحديات وإحباط مخططات الاحتلال والحفاظ على المدينة وتاريخها المادي والروحي على مدى سنوات الاحتلال البغيضة». وتابع: إن شكل مقاطعة الانتخابات الاحتلالية الذي اختاره أهلنا في القدس يمثل صفعة مدوية سيتردد صداها طويلاً لدى الاحتلال.

تسهيلات أردنية

وصل وفد من دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية إلى القدس المحتلة، لإعداد الترتيبات اللازمة لإطلاق خدمة تجديد جوازات المقدسيين عن طريق المحكمة الشرعية في المدينة. وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء أن الوفد الأردني مكوّن من 8 أعضاء. وأوضحت أن تقديم المقدسيين معاملات جوازاتهم وتسلُّمها سيكونان عبر المحكمة الشرعية الأردنية. عمّان - وكالات