ريم الهاشمي تزور قوة الواجب الإماراتية في عدن

المصدر: عدن - وام

زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، قوة الواجب التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، وذلك في العاصمة المؤقتة عدن.

ونقلت معاليها للقوة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدير سموهم للدور الذي يقومون به لنصرة الشعب اليمني الشقيق.

ثناء

وأثنت معاليها على الروح المعنوية العالية لجنودنا البواسل، وإصرارهم وعزمهم على مواصلة الدفاع عن الحق والواجب، والذود عن الشقيق ونصرة المظلوم مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، معاهدين الله عز وجل والقيادة الحكيمة على مواصلة طريق العز والنصر، بعزيمة وثبات وبمواقف مشرفة في ميادين البذل والعطاء، مشيدة بالجاهزية العالية والتنظيم المتميز والتدريب المحترف والتفوق العسكري الذي يضرب به المثل.

وأعربت معاليها في ختام الزيارة عن تقديرها الكبير لكل الجهود والتضحيات المبذولة لنصرة قضايا الوطن، ودعم الشعب اليمني الشقيق ولتنعم شعوب المنطقة بالأمن والأمان.

كما التقت معاليها مع فريق الهلال الأحمر الإماراتي، وأشادت بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتوفير المساعدات للأشقاء اليمنيين، وتوفير الدعم والمساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق اليمنية، التي كان لها بالغ الأثر في تحسين الخدمات والوضع الإنساني في المناطق المحررة.

حضر اللقاء سالم خليفة الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية، وسلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وسعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، وفهد الكعبي مدير مكتب وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي.