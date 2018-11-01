«مركزالملك سلمان للإغاثة» يدشّن تدريب معيلات الأسر في المكلا

المصدر: الرياض - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرامج التدريبية في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر في مديرية المكلا، بمحافظة حضرموت، الذي يستفيد منه 80 متدربة ضمن أنشطة مشروع تحسين سبل العيش.

وشكر وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، خلال التدشين، مركز الملك سلمان للإغاثة على هذا المشروع التنموي المهم، الذي يمثل البداية لانطلاق مشاريع صغيرة للمتدربات، وجزءاً من عملية التعافي الاقتصادي بالمحافظة.

وأعطى مدير مشروع تحسين سبل العيش المهندس هادي باجبير، صورة عامة عن تدخلات المشروع في المحافظات المستهدفة ومديرية المكلا بشكل خاص، موضحاً الأهداف العامة والقطاعات التي يستهدفها المشروع. يذكر نّ قطاع التدريب والتأهيل المهني يستفيد منه 1.100 معيلة في خمس محافظات يمنية، ويشمل صرف منح للمستفيدات من التدريب في نهاية المشروع.