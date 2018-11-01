التأكيد على أهمية الارتقاء بأداء السلطات المحلية في المحافظات اليمنية

المصدر: عدن - سبأ.نت

ترأس وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، أمس في عدن، اجتماعاً بوكلاء ومديري الإدارات وموظفي ديوان عام الوزارة، لمناقشة المهام والأعمال التي تم إنجازها خلال المرحلة الماضية، والتوجهات المستقبلية لعمل الوزارة.

وشدّد فتح على أهمية تفعيل دور الوزارة في مساندة السلطات المحلية في المحافظات وتفعيل متابعة تحصيل الموارد المالية وتوريدها إلى البنك المركزي للإسهام في رفد خزينة الدولة، وإنعاش الاقتصاد والتنمية، والعمل على حشد الموارد الدولية لدعم التنمية المحلية في المحافظات، وممارسة الدور الرقابي والإشرافي على أداء السلطات المحلية في المحافظات في الجوانب الإدارية، وحضّها على بذل مزيد من الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين وتعزيز الاستقرار.

وشدّد فتح على أهمية بذل مزيد من الجهود من قبل الأجهزة المركزية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني، لتفعيل الأداء الخدمي والتنموي والمالي للسلطة المحلية، والارتقاء بعمل السلطات المحلية في المحافظات بما يتناسب وحجم المهام الكبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتلبية طلبات المواطنين في كل الجوانب، كون الحاجة تتطلب بذل كل الجهود من أجل ذلك، لافتاً إلى أنّ الوزارة تقدم كل الدعم للسلطات المحلية وتساندها في المحافظات للقيام بأعمالها على أكمل وجه.