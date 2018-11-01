افتتاح معرض التوظيف الأول في عدن

المصدر: عدن - سبأ.نت

افتتح في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، أعمال معرض التوظيف الأول الذي تنظمه الوكالة الأميركية للتنمية بالتعاون مع الحكومة اليمنية، بحضور رسمي للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين باسلامة بافتتاح معرض التوظيف الذي يعد الأول في عدن، والذي يأتي مواكباً لثورة تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن العملية التعليمية والتأهيل لا يقتصران على وزارتي التعليم العالي والتدريب المهني فحسب، بل يجب أن تكون هناك شراكة بين المؤسسات التعليمية بكل أنواعها ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن إشراك رأس المال الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحريك الاقتصاد وإيجاد فرص العمل، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية في الرئيس عبد ربه منصور هادي بشريحة الشباب.