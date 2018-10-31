محكمة أميركية تقضي بسجن جهادي جزائري إيرلندي 15 عاماً

المصدر: أ ف ب

قضت محكمة أميركية الثلاثاء بسجن الجزائري الأيرلندي علي شرف دعماش 15 عاما بعد أن كان قد أقر في يوليو بأنه مذنب في اتهامات بالارهاب وجهت إليه، وفق ما أفاد الادعاء العام في فيلادلفيا.

واعتقل دعماش البالغ 53 عاما والمعروف باسم "الراية السوداء" في اسبانيا عام 2015 للاشتباه بوضعه مخططا لقتل رسام كاريكاتور سويدي قام برسم النبي محمد.

وتم تسليم دعماش إلى الولايات المتحدة عام 2017 حيث اتهم بأنه زعيم خلية جهادية تخطط للقيام بهجمات في أوروبا وجنوب آسيا.

وقال المدعي العام الأميركي وليام ماكسوين في بيان "يمثل الحكم اليوم نهاية محاكمة طويلة وشاقة امتدت على مدى أكثر من تسع سنوات وشملت أربعة متهمين وخمسة متآمرين لم تكشف هوياتهم، وتطلبت عدة اعتقالات دولية منسقة وطلبين اثنين لتسلم مجرمين" .

وأضاف "كان دافع دعماش مع شركائه من المتآمرين الكراهية والتمييز، وشكّل نشاطهم الاجرامي خطرا حقيقا على بلدنا والعالم".

وتوصل دعماش بعد مفاوضات الى اتفاق مع المحكمة يقر فيه بذنبه مقابل قبوله بالسجن 15 عاما وامتناعه عن الاستئناف.

كما وافق ايضا على تسليمه إما إلى أيرلندا أو الجزائر بعد قضاء عقوبته في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون اسبان إنه عندما ألقي القبض عليه في برشلونة في ديسمبر عام 2015، كان دعماش يخطط لقتل رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس الذي كان قد نشر رسوما كاريكاتورية تناولت النبي محمد.

وكان قد حكم عام 2014 في فيلادلفيا على الأميركية كولين لاروز العضو في خلية دعماش والتي يطلق عليها اسم "الجهادية جاين" بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.