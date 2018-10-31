حكومة موريتانية جديدة من 23 وزيراً

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

أعلنت الرئاسة الموريتانية، أمس، صدور مرسوم بتشكيل حكومة جديدة تتألف من 23 وزيراً، أغلبهم من الحكومة المستقيلة.ويرأس الحكومة الجديدة محمد سالم ولد البشير.

وهو مهندس طاقة عمل وزيراً سابقاً للنفط والطاقة ومديراً عاماً لشركة الصناعة والمناجم. وأهم ما ميز الحكومة الجديدة دخول قائد أركان الجيوش بموريتانيا، الفريق أول محمد ولد الشيخ محمد أحمد وزيراً للدفاع، ووزيرين آخرين، هما سيد محمد ولد محم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وزيراً للثقافة والصناعة التقليدية ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، والسيدة جينبا بال وزيرة للشباب والرياضة.

وغادر الحكومة وزيرة الثروة الحيوانية التي تم دمج وزارتها مع وزارة الزراعة، ووزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير التجهيز والنقل، ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل التي تتلقى العلاج في الخارج.